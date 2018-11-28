Kartepeli minikler meşe palamudu tüpledi

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile TEMA Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Erozyonla Mücadele Farkındalık Haftası kapsamında Kartepeli minikler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kullar Fidanlığında meşe palamutlarını tüplediler. Düzenlenen etkinliğe Sarımeşe İlkokulu, Şehit Piyade Üsteğmen Murat Hasırcıoğlu Ortaokulu, Derbent Anaokulu, Balaban İlkokulu, Osmangazi İlkokulu, 17 Ağustos İlkokulu ve Hasanpaşa Ortaokulu'ndan 500 öğrenci katıldı.

Meşe palamudu tüpleme hakkında yetkililerden bilgi alan Kartepeli minikler, yapılan çalışmalara yardım ederek güzel gün bir geçirdiler. Geleceğimiz olan gençlerimizin çevreye duyarlı bir şekilde yetişmelerinin çok önemli olduğunu belirten Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi Amiri Çevre Yüksek Mühendisi ve Kartepe Tema Sorumlusu Gökçen Gönülay “Gıdamızın yüzde 95'i doğrudan veya dolaylı olarak toprakta yetişiyor ancak yaşamsal önemi olmasına rağmen topraklar yeterince korunmuyor. Türkiye'de ve dünyada ciddi oranda toprak bozulumu görülüyor. Dünyada ekilebilir arazilerin yüzde 33'ü toprak bozulumuna uğramış halde bulunuyor. Erozyon ile öncelikle toprakların karbon içeriği en yüksek olan üst kısmı yok oluyor. Türkiye'de erozyon hala en büyük toprak bozulumu nedenlerinin başında geliyor. Topraklarımızın yüzde 86'sında erozyon görülüyor. Bununla birlikte Türkiye'de yürütülen başarılı erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmaları ile taşınan ve erozyonla kaybedilen toprak miktarı yıllar içerisinde azalıyor” dedi.

TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Nermin Tol “Satın aldığımız ve kullandığımız kimyasal maddelerin doğada nasıl bir etki bıraktığı konusunda bilgi sahibi olmamız için ekolojik okur yazarlık konusunda bilgi sahibi olmalıyız. Aşırı nüfus toprağa yoğun baskı yapmaktadır. Çevre kirliliği, tarım arazilerinin yanlış kullanılması gibi durumlarda dünyamızı ve insanlığı bekleyen tehlikeler vardır. 2011 yılında Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü kuruldu. Bunu dünyada uygulayan tek biziz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak da örnek çevre projeleri ve çalışmalar yapılmaktadır. Bu kapsamda da kentimizde 7 milyon fidan dikilmiştir” diye konuştu.