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Kartepeli minikler tiyatro oyunu ile eğlendi

Kartepe Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel düzenlediği tiyatro günlerinde "Mucit Olmama Az Kaldı" adlı çocuk oyunu ilgi gördü.

Kartepe Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında çocuklara özel düzenlediği tiyatro günlerinde "Mucit Olmama Az Kaldı" adlı çocuk oyunu ilgi gördü.


Kültür- sanat etkinlikleri kapsamında Hasan Yılmaz Kültür Merkezi'nde düzenlenen ücretsiz tiyatro günlerinde "Mucit Olmama Az Kaldı" adlı komedi çocuk oyunu miniklerle buluştu. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan tiyatro gösterisi sonrasında Kartepeli minikler, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'a teşekkürlerini sundu.

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