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Kartepeli minikler Yaşlılar Gününü unutmadı

KOCAELİ (İHA) – Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” münasebetiyle mahallelerinde ikamet eden dede ve ninelerini ziyaret ettiler.


Toplumun hafızası olan, geçmiş ile bugün arasında köprü oluşturan, kültürün ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan yaşlılar, çocuklar için en kıymetli hazinelerdir. Bu bağlamda, Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri, Kartepeli yaşlıları ziyaret ederek, onların her daim yanında olduğunu gösterdi. İlçe genelinde birkaç farklı mahallede ikamet eden kıymetli büyükler, öğrencilerin ziyareti karşısında büyük sürpriz yaşadı.


Ziyarette, yaşlıları bir gün değil her gün hatırlamak gerektiğine dikkat çekilerek, yaşlılara gereken önemin gösterilmesi vurgulandı. Öğrenciler yaşlıların hal ve hatırlarını sorarak, onlarla sohbet ettiler ve bilgi evlerinde hazırlamış oldukları hediyeleri dede ve ninelerine takdim ettiler. Çocukları güler yüzle ve şefkatle karşılayan Kartepeli büyükler, onlara öğütlerde bulunurken, hediyeler karşısında duygulandıklarını belirterek teşekkür ettiler.


Öte yandan İtfaiyecilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen aktivitede minik öğrenciler, cadde ve sokaklarda hızla geçen kırmızı renkli araçları, yanıp sönen lambaları ve siren sesinin ne anlama geldiğini öğrenirken, acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgi aldılar.

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