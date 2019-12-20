İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartepeli minikler yerli malını unutmadı

Kartepe Belediyesi Kâtip Çelebi Bilgi Evi, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftasını “Yerli Üretim” temalı etkinliklerle kutladı.


Tarımdan sanayiye kadar her alanda büyük önem taşıyan yerli üretimin öneminin vurgulandığı ve çocuklarda bir farkındalık oluşturmak amacıyla, ülkemizin bölgelerini ve de yerli malı haftasının öneminin anlatıldığı etkinlikte, illerde yetiştirilen ürünlerin, çıkarılan doğal kaynakların, üretilen teknoloji ürünler hakkında Kartepeli miniklere bilgi verildi.


Yerli malı kullanmanın önemi


Kartepeli miniklere yerli malı kullanmanın, tutumlu olmanın ve bilinçli tüketici olmanın önemi anlatılarak, yerli malı kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla barkod numarası 869 ile başlayan ürünlerin satın alınması gerektiği belirtildi. Etkinlikte çocuklar Türkiye haritası üzerinde, bölgelerde yetiştirilen önemli sebze ve meyveleri resmettiler. Ayrıca öğrenciler, günün anlam ve önemine uygun kitap ayraçları, yaparak üzerine tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın önemini vurgulayan özlü sözleri kaleme aldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.