Kartepeli miniklere mesleki eğitim veriliyor

Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde geleceğimizin teminatı olan çocuklara meslek tanıtım seminerleri verilmeye devam ediyor.

Kartepe Belediyesi Çocuk Kulübü “Geleceğe Yatırım, Mesleki Tanıtım” sloganıyla Kartepe Belediyesi Bilgi Evleri'nde düzenlediği meslek tanıtım seminerleri ile üyelerine rehber olmaya devam ediyor. Her ay farklı bir Bilgi Evi'nde düzenlenen seminerlerde, farklı mesleklerden konuklar katılarak Kartepeli miniklere, meslekleri hakkında bilgiler veriyor. Gerçekleştirdikleri meslekleri her yönüyle katılımcılara tanıtan konuklar, meslekleri ile ilgili yaşadıkları güzel anılarını da çocuklarla paylaşıyorlar. Meslek tanıtım seminerlerine katılacak olan öğrenciler, hem birbirinden farklı meslekleri birebir tanıma olanağı elde ederken hem de tanıtılan mesleklerle ilgili merak ettiklerini konuklara sorma fırsatı elde ediyorlar.

“Geleceğe Yatırım, Mesleki Tanıtım” projesinin ikinci semineri, İstasyon Mahallesi'nde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Bilgi Evi'nde gerçekleştirildi. Seminerin konuğu AFAD ekibi oldu. AFAD Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Cevat Özdemir ve Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer, çocuklara AFAD ekibinin özelliklerini, çalışma alanlarını, eğitiminin nerelerde alındığını anlatırken tüm soruları da cevapladı. Verimli bir zaman geçiren çocuklar, tatbikat yaparak deprem anında nasıl davranmaları gerektiğini de tecrübe ettiler.