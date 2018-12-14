Kartepeli miniklerin diplomalarını Üzülmez verdi

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü'nün 2018 yılı diploma töreninde Kartepeli miniklerin diplomalarını verdi.

Kartepe Belediyesi'nin desteği ile Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü'nün 2018 yılı diploma töreni Hergeleci İbrahim Spor Salonu'nda düzenlenen törenle Kartepeli minikler diplomalarına kavuştu. Düzenlenen diploma törenine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Avukat Eda Açıkyol, siyasi parti temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

600'den fazla kişinin katıldığı diploma töreninde 105 sporcu diploma ve kuşak almanın heyecanını yaşadılar. Diploma töreninde konuşan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Spor yapan gençlik bizler için çok kıymetlidir. Gençlerimizin spor yapmaları için belediye olarak gereken bütün yatırımlarımızı yapıyoruz. Geleceğimizin en temel taşları sağlıklı ve bilinçli gençlerdir. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini Kartepemizde uyguluyoruz. Kartepe'de çocuk olmanın farkını gösterdiğimiz için mutlu ve gururluyum” dedi.