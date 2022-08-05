İhlas Haber Ajansı

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Kartepeli öğrencilere tercih desteği

Kartepe Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere danışmanlık desteği vermeye devam ediyor.


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın projeleri arasında yer alan "Kartepe Genç Akademi", uzman kadrosuyla 28 Temmuz tarihinden itibaren öğrencilere üniversite tercihinde destek vermeye devam ediyor. Uzman ekip tarafından Kartepeli 85 öğrenciye üniversiteler, kampüsler, konaklama olanakları, burs imkanları hakkında detaylı bilgi veriliyor. Öğrencilere büyük önem verdiğini söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kartepe Genç Akademi bünyesinde geleceğimiz olan gençlerimizin en iyi tercihlerini yapmaları için destek sağladık. Öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

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