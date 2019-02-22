Kartepeli zabıtalara kriz yönetimi semineri verildi

Kartepe Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan belediye personeline “Zor insanlarla başa çıkma sanatı” semineri düzenledi. Kartepe Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen seminerde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü eğitmenlerinden Didem Korlu tarafından bilgi verildi. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı'nın da katıldığı seminerde Korlu, “Zor insanlarla başa çıkma yollarını iyi bilmek gerekiyor. Başarılı bir diyalog için önce kendimizi, daha sonra karşımızdaki kişiyi tanımalıyız. İletişim kurarken en önemli unsur etkili dinlemektir. Beden dilinin karşınızda ki kişilerde ki etkisi çok önemlidir. Ağzımızdan çıkan söz karşımızda ki kişiyi yüzde 7, ses tonu yüzde 35, vücut dilimiz ise yüzde 58 oranında etkilediği yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkmıştır. Bunu göz

önünde bulundurarak iletişim kurulmalıdır” dedi.

Seminer sonunda iletişim teknikleri, zor insanların özellikleri ve onlarla iletişime geçerken dikkat edilmesi gereken hususlar, etkili dinlemenin önemi, kendini doğru ifade etme teknikleri ve beden dilinin karşımızdaki kişilerdeki etkisi konularında uygulamalı eğitim verildi.