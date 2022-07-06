Kartepeliler Cüneyt Arkın'ı filmiyle andı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı Kartepe Belediyesi unutmadı. Açık hava sinemasında bu hafta Arkın'ın anısına yayınlanan “Savulun Battal Gazi Geliyor” filmi Kartepeliler tarafından ilgiyle izlendi.

Açık havada sinema izleme keyfini nostaljik olmaktan çıkararak günümüze taşıyan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla hayata geçen “Yazlık Sinema Günleri” devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın anısına yayınlanan “Savulun Battal Gazi Geliyor” filmi Kartepeliler tarafından büyük bir ilgi ile izlendi. Güzel tepkiler aldığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Yazlık sinema günleri ile nostalji olmaktan çıkardığımız etkinliğimize hemşehrilerimizin büyük ilgi göstermesi bizleri de memnun ediyor. Bu hafta hayatını kaybeden Türk sinemasının usta aktörü, sanatıyla, duruşuyla örnek olan büyük sanatçı Cüneyt Arkın'ın çok beğenilen filmlerinden birine yer verdik. Arkın'a Allah'tan rahmet dilerken sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kartepe'de yaz sinema günlerine devam edeceğiz. Eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.