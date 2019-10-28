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Kartepeliler kanser taramasından geçirildi

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla başlattığı proje kapsamında Kartepe ilçesinde kanser taraması yapıldı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla başlattığı proje kapsamında Kartepe ilçesinde kanser taraması yapıldı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kocaeli'de “Erken Teşhiste Taranmayan Kalmasın” sloganıyla başlatmış olduğu kanser tarama faaliyetlerine hızla devam ediyor. Proje kapsamında Kartepe ilçesinde kanser taraması yapıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sağlık karavanına Kartepeli vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ücretsiz verilen hizmet kapsamında Kartepe'de tüm mahalle ve köyleri gezen ekipler, 30-65 yaş bayanlara rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş vatandaşlar ise kalın bağırsak kanseri taramasından geçirdi.


Öte yandan Kartepe ilçesinde taramaları bitiren ekip Kocaeli'nin tüm ilçelerini dolaşacak.

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