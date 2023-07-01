Kartepeliler Kent Meydanı'nda bayramlaştı

Kartepe'de geleneksel ilçe bayramlaşması bu yıl Kent Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Bayramlaşma etkinliğine Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, İlçe Jandarma Komutanı Özkan Bakır, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Başkan Kocaman, "Herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Son günlerde ilçemiz turizm bakımından hareketlendi. İlçemiz çok rağbet görmektedir. İlçemize gelenler bir şok etkinlikten faydalanmaktadır. Herkesin burada emeği vardır. İnşallah nice bayramlara birlikte ulaşırız" dedi.