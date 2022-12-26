Kartepeliler Mevlana'yı Fatih Çıtlak'tan dinledi

Kartepe Belediyesi, Mevlana Celaleddin Rumi'nin vuslatının 749. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi. Programda konuşan yazar Fatih Çıtlak, "Hz. Mevlana öğretileri ile hem geçmişte, hem bugün, hem de geleceğe ışık tutmaktadır" dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Hazreti Mevlana'yı Anlamak" konulu programın konuğu yazar Fatih Çıtlak oldu. Programın açılışında konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "İnsana dokunan yaklaşımıyla dünyaya örnek olan sevgiyi, hoşgörüyü, manayı, değerlerimizi bize anlatan Hazreti Mevlana'nın öğretilerini, felsefesini anlamak ve yaşamak çok önemlidir. Buraya gelen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Mevlana öğretileri ile hem bugün, hem de geleceğe ışık tutmaktadır"

Tüm dünyanın Hazreti Mevlana'ya hayran olduğunu ifade eden Çıtlak, "Hazreti Mevlana öğretileri ile hem geçmişte, hem bugün, hem de geleceğe ışık tutmaktadır. Onu idrak etmek, felsefesini doğru anlamak ve yaşantımıza adapte etmek, huzur ve mutluluğa giden yolumuzu kolaylaştırır. Okumak ve anlamak aynı şey değildir. Gözlerimizle değil, kalbimizle okumalıyız" dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Kan, AK Parti İlçe Başkanı Sadık Yılmaz, meclis üyeleri, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.