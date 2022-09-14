Kartepe'nin 3 mahallesinde üstyapı çalışması bitti

Üstyapı çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Uzuntarla, Balaban ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinde üstyapı çalışmalarını tamamladık" dedi.

Kartepe Belediyesi ekipleri, Uzuntarla Mahallesi 227. ve 230. sokaklardaki çalışmaları tamamlarken, Yeşiltepe Caddesi 214. ve 224 sokaklarda asfalt serimi devam ediyor. Uzuntarla Mahallesi'ndeki 10 sokağa toplam bin 705 ton binder asfalt serildi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Uzuntarla, Balaban ve Fatih Sultan Mehmet mahallelerinde yapılan asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Açıklamalarda bulunan Kocaman, "Kartepe'miz genelinde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Özellikle hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli ulaşım sağlamaları amacıyla ilçemiz genelinde üst yapı çalışmalarına titizlikle devam ediyoruz. Uzuntarla, Balaban ve Fatih Sultan Mehmet Mahallelerinde üst yapı çalışmalarını tamamladık. Hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.