Kartepe'nin mezarlıklarına özel bakım

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın talimatıyla Uzunbey Mezarlığı Peyzaj çalışmalarında sona gelindi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Kocaman, yetkililerden bilgi aldı. Belediye ekipleri tarafından Uzunbey Mezarlığı çevre düzenlemeleri tamamlanması sonrasında toprak tesviyesi işlemleri tamamlandı. Ekipler kabirler arasında beton ara yolların yapımına ve genel düzenlemelerine devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir başka çalışma ile hizmete hazır hale getirilen Meleksuyu Sosyal Tesisleri'ndeki çevre düzenlemesini de tamamladı. Tesis çevresinde belediye ekipleri tarafından kamelya, çocuk oyun grubu, spor aletlerinin montajları ve genel peyzaj çalışmaları titizlikle tamamlanarak hazır hale getirildi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Her nefis ölümü tadacaktır. Mezarlıklarımız da bizim kültürümüzde çok değerli ve önemlidir. Mezarlık düzenlemelerimizi kısa sürede tüm mahallelerimizde tamamlayacağız. Kabristanlarımızı yapacağımız düzenleme ile temiz ve düzenli bir görünüme kavuşturuyoruz” dedi.