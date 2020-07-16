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Kartepe'nin yeni gasilhanesi hızla devam ediyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ilçede yapımı devam eden gasilhane çalışmalarını yerinde inceledi.


Kartepe Belediyesi tarafından yapımına başlanılan yeni gasilhanede çalışmalar sürüyor. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında yapımına devam edilen gasilhanede inceleme yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yetkililerden bilgi aldı. Çalışmalar konuşan Başkan Kocaman, “Pandemi sürecinde sağlık tedbirleri sebebiyle yavaşlattığımız çalışmalarımızı kontrollü ve tedbirlere uygun olarak hızlandırdık. Yeni gasilhanemizin kaba inşaat çalışmalarını bitirdik. Kısa bir zaman zarfında hizmete hazır hale getiriyoruz. Kartepemize uzun yıllar hizmet verecek olan gasilhanemizin yeni hizmet binası, modern donanımı ile örnek bir bina olacak” dedi.


İlçede artan nüfus ve son teknolojik özelliklere uygun olarak projesi hazırlanan gasilhane, 165 m2 kapalı alanda hizmet verecek. Bay-bayan gasilhaneleri 22,50 m2, bekleme salonu 26 m2, ofis 5,95 m2, mutfak 5,95 m2, depo, çamaşırhane 14,80 m2 olan tesis içerisinde ayrıca bay - bayan- engelli şadırvanları da yer alacak.

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