Kartepe'nin yeni kültür merkezi hazır

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yapımı tamamlanan Uzuntarla Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Kartepe'e yapımı tarafından yapımı tamamlanan Uzuntarla Kültür Merkezi Kartepelilerin sosya kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırladı. Kocaeli Büyükşehir ve Kartepe Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Uzuntarla Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve çalışmalarımız ile Kartepemizin hizmetindeyiz” dedi.

Kültür merkezi içerisinde Sağlık Ocağı, Düğün Salonu, Muhtarlık Ofisi, Kadın Spor Merkezi ve KAR-MEK sınıfları yer alacak. Bin 490 metrekare kapalı inşaat alanına sahip merkez, tek katlı olarak inşa edildi. 540 metrekarelik çok amaçlı salona sahip olan merkezde, gelin odası, kulis, bay bayan tuvaletler yer alırken, sağlık ocağı bölümünde ise doktor odaları, muayene odaları, aşı odası, bebek bakım odası, mescit ve lavabolar bulunuyor. Bina çevresi yaklaşık 3 bin 700 metrekare olup otopark ve yeşil alanı bulunuyor.

İnceleme sonrasında değerlendirmede bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman,“Yapımı Büyükşehir Belediyemiz tarafından tamamlanan içerisinde; Sağlık Ocağı, Düğün Salonu, Muhtarlık Ofisi, Kadın Spor Merkezi, KAR-MEK sınıflarının yer aldığı, Uzuntarla Kültür Merkezimizde incelemelerde bulunduk. Hemşehrilerimizin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek proje ve çalışmalarımız ile Kartepemiz'in Hizmetindeyiz” dedi.