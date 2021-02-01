Kartepe'ye 6'ncı sosyal hizmet merkezi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli'ye 6'ncı sosyal hizmet merkezi kazandırıldığını belirterek, "İlimizin 6'ncı Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ocak ayı itibariyle hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı" dedi.

Mustafa Kocaman, Aile, Çalışma, Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Kars'ı makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu. Kocaman, Kartepe Belediyesi eski hizmet binası yanında hizmete giren Kartepe Sosyal Hizmet Merkezi'nin Müdürü Mehmet Kars'lıdan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

6'ncı sosyal hizmet merkezi

Kartepelilerin hizmetlere hızlı ve kolay ulaşabilmesi için girişimlerde bulunarak, Kocaeli'ye 6'ncı merkezin Kartepe'ye kazandırdığını ifade eden Başkan Kocaman, "Her şartta ve koşulda önceliğimiz insan. Görevlerimiz, makamlarımız ne olursa olsun bu değişmez. İlimizin 6'ncı Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ocak ayı itibariyle hemşehrilerimize hizmet vermeye başladı. Eski idari binamızın yanında tahsis ettiğimiz binada hizmet veren SHM Kartepe'mize hayırlı olsun" dedi.