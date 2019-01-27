Kartepe'ye akın eden tatilciler kuyruk oluşturdu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezine akın eden vatandaşlar, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Kayak merkezi yolunda oluşan araç kuyruğu havadan görüntülenirken, zirveye ulaşan vatandaşlar fiyatlardan yakındı.

Yarıyıl ve pazar tatilini fırsat bilen vatandaşlar, İstanbul'a yakınlığı ile bilinen Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezine yoğunluk sebebi ile ulaşmakta zorluk çekti. Sabahın erken saatlerinde İstanbul, Sakarya başta olmak üzere çevre illerden Kocaeli'ye gelen vatandaşlar, Kartepe Kayak Merkezi yolunda kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yoğunluk sebebi ile kayak merkezi yolunda oluşan trafikte ilerlemekte zorluk çeken vatandaşlar, araçlarını yol kenarına park ederek saatlerce yolun açılmasını bekledi. Günübirlik çocuklarıyla kayak merkezine çıkmaya çalışan vatandaşların bir kısmı merkeze yürüyerek ulaşmaya çalışırken, bir kısmı yol kenarında eğlendi.

Kayak merkezi yolunda oluşan yoğunluk havadan görüntülenirken, sabahın erken saatlerinde yola çıkmalarına rağmen öğlen saatlerinde tepede bulunan kayak merkezine ulaşabilen vatandaşlar otopark ve pist giriş ücretlerinin yüksek olmasından şikayet etti. Fiyatların beklediklerinden yüksek olduğunu söyleyen vatandaşlar, girişte alınan 25 TL otopark, 50 TL pist ücretinin çok pahalı olduğunu ifade ettiler.

“Geldiğime pişman oldum”

Kartepe'de eğlenmek için İstanbul'dan geldiğini söyleyen Ömür Taşkın, ücretler ve trafik sebebi ile pişman olduğunu dile getirdi. Kayak merkezine ulaşabilmek için yaklaşık 5 saat yolun açılmasını beklediğini kaydeden Taşkın, “İstanbul Sarıyer'den geliyorum. İstanbul'a yakın olduğu için buraya geldik. Buraya gelebilmek için sabah saat 06.00'da evden çıktık. Maalesef buraya gelmemiz 5 saatimizi aldı. Bu kadar çile çekip gelebildik buraya. Burası devletin ormanı. İçeri girişte bizden 25 TL otopark ücreti alıyorlar. Bunun karşılığında orada hiçbir şey verilmedi bize. Kızak kiralıyorsun, piste girebilmek için de para ödüyorsun. Temizlik de yok. Her şeyi geçtim girişteki ücreti neden alıyorlar. Su 5, çay 10 TL. İstanbul'a en yakın yer burası. Geldiğime pişman oldum. Gelmeyecektim, çocuklara söz verdiğim için geldim” dedi.

“2 saattir yoldayız"

Kartepe'ye eğlenmek için İstanbul'dan geldiğini belirten Mustafa Aktaş ise, “2 saattir yoldayız. Hala geçemedik. Bunun sebebi girişte otoparkçı arkadaşların herkesten tek tek ücret almasından kaynaklanıyor. Yukarıda bir pistin etrafını telle kapatmışlar, burası bizim alanımız deyip 40 lira para talep ediyorlar. 30 TL'ye de kayak kiralıyorlar. Buradaki bütün insanlar saatlerdir bizim gibi kuyrukta bekliyorlar. Burayı sadece para için yaptıklarını söylesinler, insanlar da ona göre gelsin. Burada soygun var” diye konuştu.