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Kartepe'ye bir doğa harikası Güzelbahçe Mesire alanı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Güzelbahçe Mesire Alanı’nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Güzelbahçe Mesire Alanı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.


Güzelbahçe Mesire Alanı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban'dan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 220 bin metre kare alan da projelendirilen Güzelbahçe Mesire Alanı birinci etap çalışmalarında 40 bin metre kare alanda diri örtü temizliği yapıldı. Çalışmalar kapsamında mesire alanı içerisinde 170 araçlık otopark, 10 adet kamelya ve 30 adet piknik masası kurulacak. Bu çalışmaların tamamlanması sonrasında hizmetine sunulacak.


Projenin çalışmalarını yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman “Sapanca Gölü'nün muhteşem manzarasına karşı keyifle vakit geçirebileceğiniz Güzelbahçe Mesire Alanı'nda zemin düzeltme çalışmalarımızı bitiriyoruz, hemen ardından düzenleme ve peyzaj çalışmalarımızı da bitirip çok kısa bir sürede tüm hemşerilerimizin hizmetine açacağız. Kartepe için hız kesmeden çalışıyoruz” dedi.

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