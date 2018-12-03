Kartepe'ye bir ödül daha geldi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su ve Teknoloji Derneği'nin (SYTEK) işbirliğiyle düzenlenen 4'üncü Su ve Çevre Ödülleri töreninde Kartepe Belediyesi “En Hızlı Gelişen Vizyoner Belediye” ödülüne layık görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Su ve Teknoloji Derneği'nin (SYTEK) işbirliğiyle düzenlenen 4'üncü Su ve Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Ankara Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez adına Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, bakanlıklar yetkilileri, milletvekilleri, uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, valilikler, belediyeler, kalkınma ajansları ve öğrenciler katıldı.

Su ve çevre alanlarında yapılan yatırımların değerlendirildiği ve büyükşehir belediyeleri, il, ilçe belediyeleri ile sular idarelerinin ayrı kategorilerde yarıştığı ödül töreninde, Kartepe Belediyesi En Hızlı Gelişen Vizyoner Belediye ödülüne layık görüldü. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, suyun hayati bir önem taşıdığını bilen ve çevreye yaptığı yatırımlarla ödül almaya layık görülen tüm belediye başkanlarını tebrik etti. Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez adına, ödülü SUTEK Başkan Yardımcısı Murat Kalır'ın elinden alan Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Yılmaz, “Doğa cenneti bir kentten geliyorum. Suyumuz çok kalitelidir. Su zengini bir ilçeyiz. Ama susuz bir yaşamın olmayacağının farkında olarak hizmet üretiyoruz. Burada yapılan sunumlarda su hakkında bizlere rehber olacak niteliktedir. Bizleri bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyorum. Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'in de selamlarını iletiyorum” dedi.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'i makamında ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır'da Kocaeli Üniversitesi adına eğitime, bilime ve gençliğe verilen desteğin yanı sıra 20 farklı ülkeden yoğun bir katılım ile gerçekleşen Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi'ne (IMASCON 2018) desteklerinden dolayı KOÜ'nin layık gördüğü teşekkür plaketini verdi. Ödül sayısını beşe çıkartan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, “Halkımıza ve Kartepemize hizmet etmek amacıyla planladığımız projelerimizin, otoriteler ve kurumlar tarafından ödüle layık görülerek taçlandırılması, şahsımı ve ekibimi de motive ediyor. İnanarak ve özveriyle çalışan bütün ekip arkadaşlarımı kutluyor, hayırlar getirmesini diliyorum” diye konuştu.