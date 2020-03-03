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Kartepe'ye göl manzaralı kahvaltı evi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent’te yapımı devam eden kahvaltı ve mesire alanında incelemelerde bulundu.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Derbent'te yapımı devam eden kahvaltı ve mesire alanında incelemelerde bulundu.


Derbent Meleksuyu Mevkii'nde Kartepe Belediyesi tarafından yapımına başlanan göl manzaralı kahvaltı ve mesire alanındaki çalışmalar devam ediyor. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da mesire alanına giderek çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı. Başkan Kocaman'a Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman ve KARTEPE A.Ş. Genel Müdürü Zafer Arat eşlik etti. Başkan Kocaman, kısa bir zamanda tamamlanarak hizmete açılacak alanın belediye bünyesinde işletileceğini söyledi.


Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan Kartepe kahvaltı ve mesire alanında iki katlı 240 metre kare kapalı alanda hizmet verilecek. Bin metre kare açık alanı olan mesire alanı Sapanca Gölü manzarasında konumlanıyor. Tarihi Hikmetiye Camii'ne yakın olan tesisin ayrıca Derbent-Kartepe yoluna 200 metre mesafesi bulunuyor. Kahvaltı ve mesire alanında kapalı alanda mutfak, bay-bayan mescid, bay, bayan ve engelli tuvaletleri bulunacak. Ayrıca tesise gelecek olan misafirler için 50 araçlık otopark yer alacak.

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