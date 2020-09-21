Kartepe'ye iki adet elektrikli araç şarj ünitesi yapıldı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yerli ve milli teknoloji sürecinde, 2023'te yollara çıkacak olan ilk yerli otomobil TOGG ve elektrikle çalışan diğer araçlar için Kartepe'de iki noktada elektrikli araç şarj ünitesini hizmete sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek yerli otomobil, dünya lansmanı sonrasında Türkiye ve dünyada büyük beğeni toplamıştı. TOGG'a gösterilen ilgi yoğunluğu karşısında ilk adımı atan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman Kocaeli'deki ilk TOGG ve elektrikli araç şarj istasyonlarını hizmete sundu. Belediye Başkanı Kocaman'ın talimatıyla Kartepe Kent Meydanı'nda bulunan Kartepe Belediyesi hizmet binası önünde ve Kartepe Belediyesi Antik Köfte Sosyal Tesisleri'nde elektrikli araç şarj istasyonu kuruldu. Tüm hibrit ve elektrikli araçlara uygun olan istasyonlarda 22 kw enerji ile araçlar 2 saat içerisinde şarj olabiliyor. Bu özelliklere sahip araçlar kartlı sistem ile dolum yapabilecekler.

Geleceğin Türkiye'sine büyük bir adım attıklarını belirten Başkan Kocaman “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemizin 60 yıllık hayali gerçek oluyor. Ülkemizin yerli ve milli otomobili dünya genelinde ses getirdi. TOGG otomobilinin 2023'de yollarda olması planlanıyor. Şu an hali hazırda trafikte bu özelliklere sahip olan 23 bin civarında araç var. Biz de Kartepe Belediyesi olarak çağa ayak uydurmak için bir adım attık” dedi.

Kartepe Kent Meydanımızdaki belediye hizmet binasının önünde ve Dumlupınar Mahalle'sinde belediye sosyal tesisleri yanında elektrikli araç şarj istasyonlarını hazırladıklarını belirten Başkan Kocaman, “Türkiye'nin otomobili yollara çıktığı zaman Allah'ın izniyle, yöneticilerimizle, hemşehrilerimizle birlikte kullanmaya başlayalım. Şarj ünitelerimizi Zorlu Grubu işbirliğinde kurduk. Tüm elektrikli araçlar sahiplerinin kullanımına uygundur ve hizmetindedir. Yerli ve milli teknolojilerimiz, yerli markalarımız konusunda ciddiyetle emek harcayan, gecesini gündüzüne katan, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ilgili bakanlarımız ve çok kıymetli beyin takımına minnettarız” dedi.