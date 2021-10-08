Kartepe'ye kedi evleri

Ketenciler Mahallesi'nde oluşturulan sokak hayvanları sosyal donatıların ardından ilçe genelinde önemli noktalara yemlik-suluk montajı yapan belediye ekipleri, bu hizmetlerin ardından kedi evlerin montajını tamamladı. Kediler için Kartepe Kent Meydanı'ndan sonra Meşelik Park içerisinde 12 yuvadan oluşan kedi evleri kuruldu. Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kamu alanları ve parklarda kedi evlerinin yapımına devam edilecek.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bir gün değil her gün sevgimize, şefkatimize, merhametimize ihtiyaçları olan sevimli dostlarımız için ilçemizin birçok noktasında barınma ve beslenme noktaları oluşturduk. Bakımlarının ve tedavilerinin sevgi ile yapılacağı Rehabilitasyon ve Tedavi Merkezimizin inşaat çalışmalarını da en kısa zamanda bitirecek Kartepe Belediyesi olarak minik dostlarımıza canımız gibi bakacağız" dedi.