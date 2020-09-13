İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kartepe'ye yakışacak meydan çalışması sürüyor

Kartepe ilçesindeki kent meydanı çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir, kafeterya ve sanat galerisinin çevresiyle teras izolasyonunu tamamladı.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe ilçesine yakışacak 30 bin metrekarelik alan üzerine kent meydanı çalışması yapıyor. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki yapımı devam eden kent meydanı çalışmaları hummalı şekilde devam ediyor. Kent meydanı çalışması Kartepe Belediyesi Hizmet Binası ve Kaymakamlık Binası'nı kapsayacak şekilde yapılıyor. Saha çalışmaları süren meydanda kafeterya ve sanat galerisinin çevresiyle teras izolasyonu tamamlandı. Gebze, Dilovası, Başiskele, Karamürsel ve İzmit'ten sonra altıncı meydanı Kartepe ilçesine yapan Büyükşehir ekipleri, dolgu işlemine, elektrik alt yapısına, yağmur suyu alt yapısına ve granit kaplama altı beton imalatına devam ediyor. Meydanda granit kaplama işlemine de devam eden ekipler, kafeterya ve sanat galerisinin çevre ve teras izolasyonunu tamamladı. Kısa zaman içinde kafeterya ve sanat galerisinin çevre ve teras izolasyonu üzerine koruma betonu atılacak. Ayrıca aynı bölgede elektrik ve mekanik imalatlarına devam edilecek. İçerisinde sosyal donatı alanlarının yer alacağı Kartepe Kent Meydanı projesi içerisinde sosyal alanlar da yer alacak. Meydanda her biri 109 metrekare olmak üzere 3 adet kafeterya, 2 adet animasyonlu süs havuzu bulunacak. Meydan amfiler, çeşitli ağaç ve bitki görselleri arasına kurulacak oturma bankları ile renklendirilecek.


Yer yer yeşil alanların bulunacağı meydanda ağaçlar için otomatik sulama sistemi bulunacak. Meydanın zemin kaplaması olarak doğal taşlardan granit ve bazalt plak taşlar kullanılacak. Meydanın mimari yapısını destekleyen dekoratif aydınlatma elemanları ile aydınlatma yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.