Kartepe'ye yeni sosyal alan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Köseköy Ataşehir Mesire Alanında oyun gruplarının ve fitness aletlerinin montajı yapıldı. Gençler için 420 metrekare ebadındaki futbol sahasının direklerinin montajı yapılırken, tesviye işlemi devam ediyor. 15 metrekare tuvalet binasının da bulunağı alanda kapıların ve elektrik direklerinin montajı tamamlandı. Toplam 14 bin metrekareye sahip alanda çeşmelerin montajı ve tek çit imalatı da tamamlandı.