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Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kartepe havadan görüntülendi

Kocaeli’nin kayak merkezi Kartepe’de kar yağışı sonrasında oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Kocaeli'nin kayak merkezi Kartepe'de kar yağışı sonrasında oluşan eşsiz manzara havadan görüntülendi.


Samanlı Dağları'nın zirve noktasında bulunan Kartepe, geçtiğimiz hafta yağan karla beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı sonrasında açan güneşle ışıl ışıl olan Kartepe'de oluşan manzara kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Drone ile havadan görüntülenen doğal güzellikler, doğaseverleri hayran bıraktı.

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