Kaşgaldere Mesire alanına 6 bin fidan dikildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince Kaşgaldere Mesire Alanı'nda bulunan 31 bin 268 metrekarelik alana 6 bin ağaç dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres atabileceği alanlar oluşturmaya devam ediyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Derince Kaşgaldere Mesire alanına 6 bin 122 fidan dikildi.Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığı Kaşgaldere Mesire Alanı'nda 31 bin 268 metrekarelik alana 6 bin 122 adet fidan dikildi. Fidan dikimlerinin devam ettiği alana 620 metreküp sarı malzeme kullanılırken 51 metreküp bitkisel toprak serildi. Ayrıca alanın sürekli yeşil kalması için damla sulama sistemi kuruldu.

Kaşgaldere Mesire Alanına 36 adet piramit mazı, 662 adet gold raider, 127 adet atlas sediri, 544 adet leylandi, 140 adet adi akasya, 13 adet erguvan, 40 adet tijli erguvan, 403 adet dişbudak, 26 adet ıhlamur, 209 adet çınar, 23 adet dut, 12 adet ayva, 12 adet elma, 40 adet erik, 7 adet trabzon hurması, 15 adet ceviz, 10 adet kestane, 72 adet kiraz, 12 adet muşmula, 11 adet süs eriği, 315 adet zeytin, 280 adet alev çalısı, 565 adet ateş dikeni, 80 adet nandina, 860 adet kartopu, 680 adet defne, 129 adet karayemiş ve taflan türlerinde 800 adet fidan dikildi.