"Kaşıntı kanser habercisi olabilir"

Dr. Berna Aksoy, kaşıntı olduğu takdirde tanısal yaklaşım ve tedavi açısından doktora başvurulmasının önemine değinerek, vücutta kaşıntının pek çok nedene bağlı olarak geliştiğini söyledi.

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doc. Dr. Berna Aksoy, cilt kaşıntısıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Doc. Dr. Aksoy, deri hastalıkları, karaciğer böbrek hastalıkları, tiroid ve diğer endokrinolojik hastalıklar, lenfomalar gibi çeşitli kanserlerin, bağırsak parazitleri, ilaçlar ve stresin de vücutta kaşıntıya neden olduğunu belirtti. En çok kaşıntı yapan hastalıklar arasında egzamalar, ürtiker (kurdeşen), cilt kuruluğu, mantar hastalıkları ve uyuzun yer aldığını da ifade etti. Cilt kaşıntısının tedavi süreci hakkında bilgiler veren Doc. Dr. Aksoy, "Kaşıntılı bir hastada öncelikle kaşıntıya neden olan deri hastalığı ya da sistemik hastalık tespit edilmeye çalışılır. Eğer deri hastalığı varsa buna yönelik tedaviler uygulanır. Sistemik bir nedene bağlı kaşıntı varsa, kaşıntı giderici kremler ve ağızdan alınan ilaçlar verilir" dedi.

"Stres de kaşıntıya yol açıyor"

Stresin de kaşıntıya yol açtığını belirten Doc. Dr. Aksoy, "Stres egzaması diye bir tanım tam olarak bulunmamakla birlikte tüm egzamalar stres ile artmaktadır. Nörodermatit olarak isimlendirilen stresin arttırıcı faktör olarak rol oynadığı kronik egzama vücudun belli bir yerine yerleşmiş, kanatıncaya kadar kaşıma ihtiyacı uyandıran ve tedavisi çok zor olan bir egzamadır. Atopik dermatit, numuler dermatit, seboreik dermatit gibi endojen egzamaların tamamı stres altında artış gösterebilir yani alevlenebilir" diye konuştu.

"Hafife almayın bir hekime başvurun"

Kronik kaşıntının farklı hastalıkların yanı sıra altta yatan lenfoma gibi ciddi kanserlere de bağlı olabileceğini aktaran Dermatoloji Uzmanı Doc. Dr. Aksoy, şu uyarılarda bulundu:

"Stres egzaması olarak nörodermatitten bahsediyorsak boyun, ayak bilek ve kasık gibi yerlere yerleşen, deride kabalaşma ile birlikte koyu morumsu kahve renkte ekzema lezyonları oluşmaktadır. Nörodermatit te en önemli faktör kaşıma ve kaşıntı kısır döngüsüdür. Bu egzamanın devamlı olmasına ve tedavinin güç olmasına neden olmaktadır. Vücutta kronik nedensiz kaşıntılar uzun sürede yaralar ve kronik kaşıntıya bağlı deri değişikliklerine yol açabilir. Tanısal deri bulguları olmaksızın kronik kaşıntı farklı sistemik hastalıkların yanı sıra altta yatan lenfoma gibi ciddi kanserlere de bağlı olabilir. Kaşıntı var ise tanısal yaklaşım ve tedavi açısından hekime başvurulmalıdır. Çünkü bazen altta yatan çok ciddi hastalıklar olabilmektedir."