Kaşkaldere mesire alanında çalışmalar sürüyor

Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında yeşil alan oluşturuyor. Mevcut yeşil alanları da zenginleştiren Büyükşehir Belediyesi, Derince Kaşkaldere mesire alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Ağaçlandırmaların yapılacağı ve sosyal donatıların inşa edileceği Kaşkaldere Mesire alanı bölgenin adeta cazibe merkezi olacak.

Büyükşehir Belediyesi Derince'ye muhteşem bir mesire alanı kazandırıyor. 31 Bin 360 metrekare alan üzerinde kurulan Kaşkaldere Mesire Alanı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Mesire alanının birinci etabında yapılacak olan yürüyüş yolları yapım çalışmaları devam ediyor. Bölgede bin 560 adet bitki toprak ile buluştu.

Derince Mesire alanı 1'inci etabında, dere kenarına iki yürüyüş yolu inşa ediliyor. Ağaçlandırma ve sosyal donatıların inşa edileceği yürüyüş yolunda, mesire alanına gelen vatandaşların gönüllerince spor yapıp dolaşabilecek. Bin 200 metre uzunluğa sahip olacak yürüyüş yolu dere kenarına paralel olarak inşa edilecek.