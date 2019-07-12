Katar destekli Türk Kızılay Toplum Merkezi Kocaeli'de açıldı

Katar Hayır Kurumu finansman desteği ile Türkiye'de farklı noktalarında faaliyet gösteren Türk Kızılay Toplum Merkezi'nin 16. Şubesi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde açıldı.

Türkiye genelinde 15 ilde toplam 15 merkez ile faaliyet gösteren Türk Kızılay Toplum Merkezi şubelerine bir yenisini daha ekledi. Qatar Charity'nin (Katar Hayır Kurumu) finansman desteği ile hayata geçirilen proje kapsamında 16.'ıncı merkez Kocaeli'nin Gebze ilçesi İlyasbey Caddesi üzerinde açıldı. Düzenlenen açılış programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Katar Hayr ve İnsani Yardımı Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Al - Mughaseeb ve çok sayıda davetli katıldı.

“Kapı kapı gezip ihtiyaçlar belirlenecek”

Programda söz alan Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, “Suriyeli kardeşlerimize ve aynı kategoride bulunan vatandaşlarımıza hizmet vermek için oluşturduğumuz bu dernek için yardımda bulunan Katar Hayır Derneği Başkanı Naser Abdüaziz Al-Mogaiseeb'e şükranlarımı sunuyorum. Kızılay mazlumların yaralarını sarmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor. 2011 yılında Suriye'de patlak veren kriz sonrasında birçok mazlum insan bizlerden medet umdu. 3,6 milyon Suriyeli kardeşimiz topraklarımızda misafirimizdir. 14 ilde 15 toplanma merkezimiz vardı. Bu kardeşlerimizin daha insani şartlarda yaşamasını sağlayacak yeni bir merkezi inşa ettik. Rehberlik hizmetleri, sağlık hizmetleri, psikolojik hizmetlerin yanı sıra çocuk ve genç dostu alanlarda yeni nesle de fayda sağlayacağız. Bizim belirli illerimiz ve ilçelerimizde ciddi misafirlerimiz var. Bu merkezde çalışanlarımız gerektiğinde kapı kapı gezip ihtiyacı olanları belirleyecekler” dedi.

“14 bin kişiye ulaşama hedefimiz var”

Daha sonra söz alan Katar Hayr ve İnsani Yardımı Yönetim Kurulu Başkanı Nasır Al - Mughaseeb ise, “Bu çalışmalarımızda bize ortak olan Türk hükumeti, Türk Kızılay ve AFAD'da teşekkür ederim. Suriyeliler ve mülteciler konusunda yükü azaltmak için burada bulunuyoruz. Kızılay'ın diğer kurumlardan farkı çalışmalarının etkisi çok büyük oluyor ve böyle bir merkeze destek sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Burada yapacağımız hizmetlerde eğitim, psikolojik destek, geliştirilmiş programlar, çocuklar için çalışmalar, sağlık çalışmalarıyla Türkiye'ye gelen Suriyelilere destek sunacağız. Türk Kızılayı ile birlikte 2 yıllık bir çalışma yapacağız ve 14 bin kişiye ulaşma hedefimiz var” diye konuştu.

“Kardeşler olarak birbirimize sahip çıkmak zorundayız”

Yardımlaşmanın önemine değinen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz da, “Kardeşler olarak birbirimize sahip çıkmak zorundaysak, darlıkta ve yoklukta birbirimize yardımcı olacağız. Bizi kardeş kılan esas bize bu konuda görev vermiş durumdadır. Yaşanan her türlü musibette iş birliği yapmak zorundayız. Bu merkez en iyi şekilde göç edenlere veya göçle alakalı sorunları olanlara yardım edecek ve onlara ellerini uzatacaktır. Biz yardıma ihtiyaç duyan tüm toplumlara tüm gayretimiz ve çabamızla gereken işlemleri yapar, gerekli hizmetleri sağlarız” şeklinde konuştu.

“Tarih boyunca ihtiyaç duyan herkesin yanında olduk”

Son olarak söz alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada, “Biz ne zaman ihtiyacı olan bir toplum olsa onun yardımına koşan bir milletin evladıyız. Tarih boyunca yardıma ihtiyaç duyan herkes için mücadele ettik. Şuanda da etrafımızda yaşanan sorunlardan dolayı göç etmek zorunda kalan vatandaşlara elini açan yegane ülke Türkiye'dir. Biz Cumhurbaşkanımızın dediği gibi dünya beşten büyüktür demeye, insanlara yardım etmeye, barış ve kardeşlik için nereye gitmemiz gerekiyorsa gideceğiz. Yeter ki dünyada çocukların gözyaşı akmasın, anneler ağlamasın, insanlar zulme maruz kalmasın. Merkezde emeği geçen tüm herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizin gibi insanlar ve hayırseverler var olduğu müddetçe başka bir dünya mümkün. Barış ve kardeşliğin hüküm sürdüğü daha güzel bir dünya için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek, hizmete açılan toplum merkezinde incelemelerde bulundu.