Katıldığı turnuvadan 5 altın madalya ve 2 Türkiye rekoruyla döndü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda yarışan 25 yaşındaki Derin Toparlak, turnuvadan 5 altın madalya kazanırken bir de 2 yeni Türkiye rekoruna imza attı. Toparlak, şimdi ise Dünya Oyunları'nda ülkesini gururlandırabilmek için çalışıyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası 24 farklı spor kulübünden 152 sporcunun katılımıyla Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirildi. Paletli Yüzme branşında Ankara, İstanbul, Gaziantep, Edirne, Çorum ve Kocaeli olmak üzere 6 farklı ilden 85 erkek, 67 kadın sporcunun 3 gün boyunca 5 farklı seansta palet vurduğu organizasyonda Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 400 metre yarışında 3.02.27‘lik derecesiyle ve 800 metre yarışında 6.26.78'lik derecesiyle iki yeni Türkiye Rekorunun sahibi oldu. Toparlak aynı zamanda bu turnuvada 5 altın madalya kazandı.

Derin Toparlak: "5 altın madalya benim ilk defa aldığım bir şey oldu"

10 yıldır paletli yüzme sporuyla ilgilendiğini söyleyen Derin Toparlak, "Şu anda paletli yüzme büyüklerde bin 500 metrede 5bin metrede dünya şampiyonuyum. Bin metrede de dünya üçüncülüğüm var. Şu anda bir Türkiye Şampiyonasındaydık. Burada 5 tane altın madalya aldım. Uzun bir aranın ardından Türkiye olarak ilk defa bir yarışa giriyoruz. Çünkü pandemi sebebiyle yarışlarımız yazdan beri yapılmıyordu. Şu an ilk yarış herkes için çok heyecanlıydı. Elimizden geleni yaptık ve bence benim için çok iyi bir yarış oldu. Çok memnunum sonuçlardan. Bu yarışta ben 5 tane yarışta yüzdüm. Bin 500 metrede birincilik aldım, 200 metrede birincilik aldım, 800 metrede birinci oldum ve zaten bende olan Türkiye rekorunu kırmış bulundum. Bugün de sabah 400 metrede yeni bir Türkiye rekoru kırarak birinci oldum. 100 metrede de yine birinci oldum. 5 altın madalya benim ilk defa aldığım bir şey oldu. O yüzden memnunum. 400 metre rekorunu 2 hafta önce Macaristan'da dünya kupasında kıl payı kaçırmıştım. O yüzden içimde kalmıştı. Burada kırınca çok memnum oldum. Ama tabii daha iyilerini de yapmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Dünya Oyunları için Türkiye'den ilk defa bir kafile gidiyor"

Bundan sonra yine büyükler Türkiye Şampiyonası olacağını ve milli takım seçmelerinin yapılacağını aktaran Derin Toparlak, "Onun ardından da Dünya Oyunları'na gideceğiz. Dünya Oyunları olimpik olmayan sporlar için en büyük, en önemli yarış ve Türkiye'den ilk defa bir kafile gidiyor. Ben 400 metre için davetiye aldım ve gidiyorum. Aynı zamanda 4x100 metre bayrak takımı ve 4x50 metre bayrak takımı için de yarışacağız. İlk defa gidiyoruz, bizim için çok önemli ve heyecanlıyız bu durum için. Dünya Oyunları Amerika'da yapılıyor, onun hemen ardından Kolombiya'ya gideceğiz, orada da Dünya Şampiyonasına katılacağız. Bu sene bizim için yoğun bir sene, benim için de en önemli sene şimdiye kadarki. 2012 yılında yüzmeye başladım. O günden beri bunun için hazırlanıyorum. 10 seneyi geçti artık. Sonunda bu şansı elde ettim. Esas en iyi yüzeceğimiz yer Dünya Oyunları olacak" diye konuştu.

TSSF Başkanı Oğuz Aydın: "Derin, bugün iki Türkiye rekoru kırdı"

152 sporcunun katıldığı organizasyon hakkında bilgi veren Türkiye Sualtı Sporları Federasyon Başkanı Oğuz Aydın ise "Ankara, İstanbul, Gaziantep, Edirne, Çorum ve Kocaeli olmak üzere 6 ilden gelen kulüplerimiz var. Mücadeleler çok iyiydi. Burada 2 tane Türkiye rekoru da kırıldı. Her geçen gün bu branşımızın ivmesi yükseliyor. Çocuklarımız birbirleriyle kıyasıya yarışıyorlar. Artık paletli yüzme branşımız okul sporlarına da dahil oldu. Türkiye genelinde bu sporu yaygınlaştıracağız kısmet olursa. Derin Toparlak bu branştaki sporcularımızdan bir tanesi. Kendisinin başarılı çalışmalar yaptığını, sabah erken saatlerde, 05.00'da antrenmanlara başladığını biliyorum. Takdir ediyoruz kendisini. Başarılı bir sporcumuz. Temmuz ayında da Amerika'da Dünya Oyunları'na gidecek. Orada da büyük ödüllerle dünya derecesini elde ederek döneceğini düşünüyoruz. Derin bugün, 5 madalya aldı. Almış aldığı madalyaların ikisinde Türkiye rekorunu kırdı" açıklamasını yaptı.

Bu branşı Türkiye çapında yaygınlaştıracakları konusunda ümitli olduklarını söyleyen Aydın, "Spor Genel Müdürlüğümüze, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze, Kocaeli Büyükşehir Belediyemize, Gebze Kaymakamlığı, Gebze İlçe Belediye Başkanlığımıza bu sporla ilgili, havuzla ilgili desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Biz Gebze'de yarış yapmaktan, milli takım kampı yapmaktan, diğer farklı branşlarımızı burada yapmaktan dolayı son derece mutlu olduğumuzu söylemek istiyoruz. Ev sahipliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sait Babaoğlu: "Bizim gençlerimize fırsat verilirse en iyisini yapıyorlar"

Paletli yüzme sporunun Türkiye'ye gelişi aşamasında görev almış bir milli takım antrenörü olduğunun altını çizen Bakırköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sait Babaoğlu da "1 ay önce yurtdışında kulüpler arası dünya kupası yarışlarına gittiğimizde şunu gördük; bizim zamanımızda bir sporcu yirminci olunca biz dünya şampiyonu olmuş gibi sevinirdik. Ama orada şunu gördük ki; bizim gençlerimize fırsat verilirse en iyisini yapıyorlar ve dünya şampiyonu oldu. Büyüklerde Türkiye'nin bireysel olarak tüm su sporlarında ilk üçü yok, ilk beşi yok. Derin Toparlak hem havuz yarışında hem deniz yarışında dünya şampiyonluğu olan bir sporcu. Şu anda dünyanın sayılı sporcularından birisi. Yabancı sporcular gelip Derin ile fotoğraf çektiriyor. Artık paletli yüzmede yirminci yetiştirmiyor, dünya şampiyonu yetiştiriyor. Daha ötesi olsaydı eminim bizim çocuklarımız onu da yapardı" ifadelerine yer verdi.