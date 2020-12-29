Katlı otoparkta iş mahkemeleri için çalışmalar başladı

İş Mahkemelerinin taşınacağı Kadıköy Katlı Otoparkı'nın 1. katında hummalı bir çalışma başlatıldı.

Kocaeli İş Mahkemelerinin taşınacağı Kadıköy Katlı Otoparkı'nda çalışmalar başladı. Kocaeli Adliye Sarayı'ndaki yoğunluğun giderilmesi amacıyla taşınacak olan İş Mahkemeleri, İcra Mahkemelerinin bulunduğu kata taşınacak. 23 Ekim'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan işin kısa sürede tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 3 bin 200 metrekarelik alan içerisinde 8 adet duruşma salonu,13 adet hâkim odası, 13 adet mahkeme kalem odası, 2 adet arabuluculuk odası, vezne bankosu, 1 güvenlik odası ve duruşma, hâkim ve mahkeme koridoru olmak üzere 3 adet koridor bulunacak. Tüm mahallerin zemin kaplaması kaymaz seramikten yapılacak olan çalışmada tavan taş yünü asma tavan kaplaması, duvar alçı sıva ve su bazlı boya yapılacak. Yangına dayanıklı özel alçıpan bölmelerin yanı sıra kapıların kanadı masif ahşap, alüminyum kasalı olacak. Mahallerin ön duvarları ise Alüminyum jaluzi bölme olarak yapılacak.

2019 yılı Temmuz ayındaki Büyükşehir Meclisi'nde İzmit Kadıköy Mahallesi'nde bulunan katlı otoparkın 1. Kat 18 numaralı bağımsız bölümün İş Mahkemeleri tarafından kullanılmak üzere Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na tahsis edilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'nun raporu görüşülüp oy çokluğu ile kabul edildi. İzmit İlçesi Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan Kadıköy Katlı Otoparkı'nda, 805 araçlık otoparkın yanı sıra İSU İzmit İlçe Müdürlüğü, Kadıköy Düğün Salonu ve İcra Mahkemeleri ile icra daireleri bulunuyor.