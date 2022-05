Kavgaya tutuştuğu şahsı tek yumrukla bayılttı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı tek yumrukla bayıltarak yere serdi, o anlar an be an vatandaş kamerasına yansıdı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesinde meydana geldi. Sokak üzerinde bilinmeyen bir sebeple iki kişi önce tartışmaya sonrasında kavga etmeye başladı. Kavga eden şahıslardan biri tek bir yumrukla karşısındaki kişiyi yere serdi. Yere yığılarak bayılan şahsa vatandaşlar müdahale etti.

Bir diğer olay ise İzmit D-100 İstanbul istikametinde meydana geldi. Araçlarından inen iki grup, tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu, trafik ise kavga sebebiyle durdu. Kavgaya tutuşanları ise kadınlar ayırmaya çalıştı.

Olaya ilişkin görüntü, vatandaşların telefonlarına yansıdı.