İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi Eskihisar Feribot Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darıca istikametinde seyir halinde olan Yavuz K. idaresindeki 34 JZ 2443 plakalı Renault marka otomobil, İstanbul istikametinde seyreden Musa İ. yönetimindeki 34 FZ 9355 plakalı Hyundai marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle, araçta yolcu olarak bulunan sürücü Musa İ.'nin kızı Buse İ. (27) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan kadın, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.