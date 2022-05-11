Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 16.00 sıralarında Mehmet Ali Paşa Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi ile Kavaklar Caddesi kesişiminde meydana geldi. Kübra. M.K idaresindeki 34 DBJ 830 plakalı Chevrolet marka otomobil ile, Levent K. idaresindeki 41 BY 649 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Kübra M.K, diğer sürücü Levent K. ile 41 BY 649 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Büşra K. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesi ile Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.