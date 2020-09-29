Kavşakta iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kavşakta iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı ile Eski İstanbul Caddesi kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İ.V. idaresindeki 34 BYG 442 plakalı Renault marka otomobil, kavşak üzerinden yolun karşı tarafına geçmek isteyen E.T.Ö. idaresindeki 34 BML 745 plakalı Seat marka otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü İ.V. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.