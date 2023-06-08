Kavşakta yaşanan kaza trafiği kilitledi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aracın kavşakta çarpışması neticesinde caddede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi Eskihisar Kavşağı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her ikisi de seyir halinde olan 34 CEP 926 plakalı Audi marka SUV tipi araç ile 34 HG 817 plakalı Honda marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Audi marka araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi sağlık ekiplerince ambulansta tedavi edildi. Kazadan dolayı, caddede uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, trafikte güvenli geçişleri sağlamak adına bölgede çalışma yürüttü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.