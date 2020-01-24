Kayak merkezi yolunda kaza: 1 ölü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Samanlı Dağlarında bulunan kayak merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Badem (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Arda Badem ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan Badem Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Badem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Badem'in cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.