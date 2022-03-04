Kayak tutkunları Kartepe'de karın tadını doyasıya çıkardı

Kocaeli'de Samanlı Dağları'nın arasında bulunan Kartepe Kayak Merkezi, kar yağışıyla birlikte kayak tutkunlarının uğrak yeri olmaya devam ediyor. Mart ayında kar yağışının devam etmesiyle birlikte zirvede kar kalınlığı 148 santimetreye kadar ulaştı. Yerli ve yabancı turistlerin kaçış noktası olan Kartepe'ye ilgi de yoğun oldu. İstanbul'un kalabalığından kaçan aileler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Kartepe'de kar ile birlikte eşsiz manzaralar ortaya çıkarken, mest eden görüntüler havadan da görüntülendi.

"İstanbul'a yakın olması bizim için çok büyük bir avantaj oldu"

Kayak yapmaya gelen Boğaz ailesi, "İstanbul'dan Kartepe'ye bir günlüğüne geldik. Günübirlik kar tatili yapmak istedik. Eğleniyoruz, ortam çok güzel, her şey çok güzel. Dersler çok yoğun geçiyor, eğlenmek için burayı seçtik. Korona virüs nedeniyle çok fazla evde kaldık ve tatil yapamadık. Buraya gelerek eğlenmek istedik. İstanbul'a yakın olması bizim için çok büyük bir avantaj oldu" dedi.

"Eşlerimiz İstanbul'da kaldı, onlar çalışıyorlar"

Kar yağışının keyfini sürmek için İstanbul'dan Kocaeli'ye gelen Özden Dikili, "Kızlarım ve arkadaşlarımla beraber buraya geldim. Eşlerimiz İstanbul'da kaldı, onlar çalışıyorlar. Kızlarım kayak yapmayı çok seviyor o yüzden de İstanbul'a yakın olduğu için burayı tercih ediyoruz ve seviyoruz. 3-4 yıldır her sene buraya geliyoruz" diye konuştu.

"Birkaç günlüğüne kaçamak yaptık"

İstanbul'a yakın olması sebebiyle Kartepe'yi tercih ettiğini söyleyen Zeynep ve Aylin Dikili kardeşler, "4 günlüğüne buraya tatile geldik. Kayak yapmayı seviyoruz. İstanbul'da kar olmadığı için burayı tercih ediyoruz. Okuldan birkaç günlüğüne kaçamak yaptık" şeklinde konuştu.

"Kayak yapmakta çok zevkli bir şey"

Kar yağışını çok sevdiğini söyleyen İpek Göker, "Okuldan ve derslerden kaçamak yapmak çok keyifli. Kayak yapmakta çok zevkli bir şey. Zaten bunun için okula gitmeyip Kocaeli'ye geldim. Geçen senede buraya gelmiştik ancak fazla kar yoktu, pistler kapalıydı ve kayamamıştık. Bir yılda 3-4 defa geliyoruz ve bundan mutluyum" dedi.