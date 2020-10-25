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Kayalıklardan düşen vatandaş ve yardım ararken kaybolan arkadaşı bulundu

Kocaeli’nin Derince ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş ve kendisi için yardım ararken ormanlık alanda kaybolan arkadaşı, ekipler tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde yürüyüş yaparken kayalıklardan düşerek yaralanan vatandaş ve kendisi için yardım ararken ormanlık alanda kaybolan arkadaşı, ekipler tarafından bulunarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, dün akşam saatlerinde Derince ilçesi Dümbüldek mesire alanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde yürüyüş yaparken dengesini kaybeden F.T. isimli vatandaş kayalıklardan düştü. Ayağı kırılan F.T.'nin yanında bulunan arkadaşı Z.E., yardım çağıracağını söyleyerek bölgeden ayrıldı. Z.E. de ormanlık alanda kayboldu. İhbar üzerine Z.E. ve yaralı haldeki F.T.'nin bulunması için bölgeye UMKE, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Ekipler telefonla arayarak irtibat kurdukları Z.E.'nin yerini tespit etti. Kısa sürede bulunan Z.E., sağlık ekiplerine teslim edildi. Daha sonra ekipler, F.T.'nin düştüğü kayalıklara ulaştı. 1 saat süren arama çalışmalarının ardından ekipler tarafından bulunan yaralı, sedye ile taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Z.E. ve F.T., yapılan ilk kontrollerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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