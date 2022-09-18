Kayalıklardan düşerek ölen gencin annesinin feryadı yürekleri dağladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafta sonunu arkadaşlarıyla geçirmek isteyen 20 yaşındaki genç, gittiği tabiat parkında kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında oğluna seslenen anne, "Sercan gel oğlum, gel karaciğerim. Akşam oldu oğlum gel evimize gidelim" diyerek yürekleri sızlattı.

Olay, Taşvanlı Mahallesi Ballıkayalar Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu tatili için tabiat parkına giden 20 yaşındaki Sercan İnan, metrelerce yükseklikteki kayalıklardan gölete düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genci kurtarmak için arama çalışması başlattı. Dalgıçların saatlerce gölette yaptığı arama neticesinde 20 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma sırasında İnan'ın annesi, "Sercan gel oğlum, gel karaciğerim. Akşam oldu oğlum gel evimize gidelim" diyerek oğluna seslendi. Hastane morguna kaldırılan gencin yakınları da feryat ederek gözyaşlarına boğuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.