Kaybolan alzheimer hastası vatandaşı jandarma ekipleri buldu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 78 yaşındaki alzheimer hastası vatandaş, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 04.00 sıralarında evinden ayrılan alzheimer hastası Kadir Babal'dan (78) haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ekipleri, Babal'ın bulunması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından Kadir Babal kısa süre sonra Gölcük Şirinköy Mahallesi'nde bulundu. Babal, yakınlarına teslim edildi.