İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayınpeder, oğlu ve gelininin evini yaktı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gelinini darp ettiği öne sürülen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder, gelininin evini yaktı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gelinini darp ettiği öne sürülen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder, gelininin evini yaktı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir gelini ile anlaşmazlık yaşadığı öne sürülen kayınpeder, gelinini darp etti. Olayın basına yansımasının ardından gözaltına alınan ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen kayınpeder M.Ö., bu kez de gelinin evini ateşe verdi. Kısa sürede evi saran alevler yan binaya da sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.


Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında M.Ö. ve F.Ö. çiftinin evde olmadığı öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri tarafından linç edilmeye çalışılan kayınpeder M.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.