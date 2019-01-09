Kayıp anne ve kızı olayında gözaltına alınan enişte ve eşi emniyete getirildi

Kocaeli'de 11 yıl önce anne ve kızının kaybolması olayıyla ilgili olarak katıldığı bir TV programında canlı yayındayken gözaltına alınan Tuncer Ustael ve eşi Emnine Ustael, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Kocaeli'nde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması olayı ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla geçen hafta Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilindeki alanda kadavra köpekleriyle yapılan incelemelerin ardından başlatılan kazı çalışmaları devam ederken, kayıp Meryem Tahnal'ın İzmit ilçesi Karabaş mahallesi İskete Sokak'ta bulunan ailesine Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltı kararı çıktı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Bürosu ekipleri eve gelerek Palu ailesinin yaşadığı evde aram başlattı. Kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustuel ise yaşanan olayla ilgili istanbulda katıldıkları bir televizyon programında canlıyayındayken, stüdyoya gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

Stüdyodan çıkartılarak polis araçları ile Kocaeli'ye getirilen Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, ifadeleri alınmak üzere Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.