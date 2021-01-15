Kayıp doktorun kaybolmadan önce alışveriş yaptığı görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'de 2 gündür kendisinden haber alınamayan doktorun, evinden çıktıktan sonra marketten alışveriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bölgede yapılan arama çalışmaları ise sonlandırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'de özel bir hastanede görev yapan 51 yaşındaki Doktor Uğur Tolun, önceki gün 41 EF 389 plakalı aracı ile Kartepe sınırları içindeki Samanlı Dağları'na gideceğini söyleyerek ayrıldı. Tolun'dan 1 gün boyunca haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, Tolun'un gideceğini söylediği Samanlı Dağları'ndaki Kuzuyayla Tabiat Parkı bölgesine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi.

Çalışmalar sonlandırıldı

Sabah saatlerinde başlatılan arama çalışmalarına Kocaeli ve çevre illerden gelen AKUT, AFAD, JAK ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Tüm gün yapılan çalışmalarda Tolun'a rağmen herhangi bir ize rastlanılmadı. Sonlandırılan çalışmaların yarın devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, Tolun'un kaybolmadan önce bir büfede alışveriş yaptığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler. Görüntülerde Tolun'un aracından inerek büfeye girdiği ve alışveriş yaptıktan sonra ayrıldığı görülüyor.