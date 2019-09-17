Kaymakam Çağlar ve Başkan Kocaman aşurede buluştu

M.Mustafa Kocaman, Hasanpaşa İlköğretim Okulu'nda düzenlenen aşure programına katıldı.

Hasanpaşa İlköğretim Okulu'nda düzenlenen aşure programında protokol mensuplarını Okul Müdürü Erdinç Yelboğa karşıladı. İkram edilen aşure için teşekkür eden Kartepe Belediye Başkanı Kocaman “Aşure hepimizin ortak değeri. Muharrem ayının inşallah ülkemizde birliğe, beraberliğe ve kardeşliğimize katkı sağlamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Ben emeği geçen yetkililerimize, velilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizle bir arada olmak adına güzel bir etkinlik. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin Muharrem ayını yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.