Kaymakam Güler ve Başkan Büyükgöz bayrak törenine katıldı

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Yunus Emre Ortaokulu'nun bayrak törenine katıldı.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Yunus Emre Ortaokulu'nun bayrak törenine katıldı. Törende Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan da hazır bulundu. Bayrak töreni öncesi kısa bir selamlama konuşması yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan öğrencilere iyi bir eğitim yılı geçirmeleri dileğinde bulundu.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptığı konuşmasında, “Önceden küçükler büyüklere emanetti şimdi ise büyükler küçüklere emanet. Sizlere düşen görev kendinize dikkat ederek ve fiziksel mesafenizi koruyarak evlerinize hastalık taşımamak. Her anlamda olduğu gibi bu anlamda da sizlere güveniyoruz. Eğitim hayatınızda hepinize başarılar diliyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum” dedi.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler konuşmasında, “Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Evet sizlerde artık bunaldınız sizleri anlıyoruz. Ama bu hastalıktan korunmak için fiziksel mesafenizi korumaya ve maskenizi takmaya özen göstermelisiniz. Hastalıktan korunarak eğitiminiz de devam etmelisiniz. Bugün devletimiz bütçede en büyük payı eğitime ayırmış durumda. Bu ne anlama geliyor sizlerin eğitimi bizler için çok kıymetli” diye konuştu.

Bayrak töreninin ardından öğrencileri sınıflarına uğurlayarak iyi dersler dileyen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz daha sonra derslere katılarak öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğretmenlere meslek hayatlarında başarı ve kolaylıklar diledi. Öğretmenlerin sorularını da cevaplayan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz öğretmenlerin taleplerini aldı.