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Kaymakamın ziyareti 101 yaşındaki anneyi duygulandırdı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Kaymakam Atilla Kantay, 100 yaşındaki Mümine Çakır ve 101 yaşındaki Fatma Çakır’ı evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü’nü kutladı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Kaymakam Atilla Kantay, 100 yaşındaki Mümine Çakır ve 101 yaşındaki Fatma Çakır'ı evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Kaymakamı karşısında görünce duygulanan Fatma Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gözyaşları içinde dua etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile Türkiye genelinde 100 yaş üzeri anneler, il protokolünce evlerinde ziyaret edilerek hediyelerle Anneler Günü kutlanıyor. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde de Kaymakam Atilla Kantay, 100 yaşındaki Mümine Çakır ve 101 yaşındaki Fatma Çakır'ı evlerinde ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı. Çiçek ve hediyelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını ileten Kaymakam Kantay'ı karşısında görünce duygulanan Fatma Çakır gözyaşlarını tutamadı. Fatma nine, kendilerini unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dualar ederek, “Allah onu başımızdan eksik etmesin” dedi.


Kaymakam Atilla Kantay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 100 yaşını geçmiş, 100 yaşına ulaşmış iki annemizi ilçemizde ziyaret ettik. Bakanımızın mektubunu ulaştırdık. Duygulandı tabii bizi görünce. O yılları anlattı bize. Acılar görmüş, açlık görmüş, tokluk görmüş. Millet Meclisinin kuruluşunu, Atatürk'ü görmüş, onun yıllarında yaşamış. Hürmet edilecek bir büyük çınar. Sayın Cumhurbaşkanımız bu vesileyle aslında bizlere de bir mesaj vermiş oldu. Zamanında güçlüyken, kudretliyken bütün gücüyle çalışmış ve insanlara hizmet etmiş kişilere karşı minnet hissinde bulunmayan toplumların geleceğe güvenle bakmaya hakları yoktur. Bu Atatürk'ün sözü. Biz bunu düstur edindik. O yüzden yaşlılarımıza her zaman için sahip çıkmak gerekiyor” dedi.

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