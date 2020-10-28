Kaymakamlık binası karşısında şüpheli çanta alarmı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde İzmit Kaymakamlığı karşısında bulunan çöp kutusunun yanına koyulan şüpheli paket fünye ile patlatıldı. Ekipler tarafından kontrol edilen çantanın içi boş çıktı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bulunan İzmit Kaymakamlığı binasının sokağında bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otobüs durağının yanında bulunan çöp kutusunun yanında şüpheli bir deri çanta gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, emniyet şeridi ile sokağa vatandaşların giriş çıkışını engelledi.

Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı

Polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önleminin ardından olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından çanta fünye ile patlatıldı. Daha sonra kontrol edilen çantanın boş olduğu belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.