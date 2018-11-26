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Kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı polislere zor anlar yaşattı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı polislere zor anlar yaşattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaza yapan alkollü sürücü ve arkadaşı polislere zor anlar yaşattı. Polise mukavemet gösteren alkollü sürücü ve arkadaşı gözaltına alındı.


Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Akpınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 KP 7605 plakalı otomobil ile 41 ABD 117 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, kaza sonrasında kavga çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu belirlenen Olcay Ç. isimli bir şahıs polis ekiplerine saldırmaya çalıştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıs polis merkezine götürüldü. Araçta uyuyan Olcay Ç.'nin alkollü arkadaşını ise polis ekipleri araçtan çıkartmaktan zorluk çekti. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Olcay Ç. ve ismi öğrenilemeyen şahısın olduğu 41 ABD 117 plakalı otomobilde çok sayıda alkol şişesi ele geçirildi.


Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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